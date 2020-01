Don Matteo 12: trama della seconda puntata, stasera su Rai1 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Terence Hill e Don Matteo 12 tornano stasera su Rai1 alle 21:25 la seconda puntata di quella che sarà l'ultima stagione: la trama. Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata, che si spera mantenga i numeri dell'esordio in fatto di ascolti: oltre 7 milioni di spettatori e 30 punti di share, il vincitore assoluto dello scorso giovedì sera. La trama del secondo episodio ci racconta di Don Matteo che accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo ... Leggi la notizia su movieplayer

