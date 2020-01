Corsetti: sede via Goito va esclusa per trasferimenti gruppi politici (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Sul trasferimento degli uffici di via del Tritone che ospitano i gruppi e le commissioni capitoline, il M5S conferma la sua incapacita’. Pur essendo condivisibile la scelta di disdire il contratto dell’attuale sede piuttosto oneroso per le casse capitoline, la gestione del prossimo trasferimento e’ a dir poco imbarazzante.” “A ridosso della scadenza concessa in regime di prorogatio, infatti, non si conosce ancora quale sara’ la sede che ospitera’ gli organi politici e il relativo personale. Tra le ipotesi circolate in queste ore anche la possibilita’ di utilizzare l’edificio di via Goito attualmente sede di parte della U.O. II Gruppo di Polizia Locale e di alcuni uffici strategici del Municipio II, come il servizio demografico e quello sociale.” “E’ stato, infatti, richiesto al Municipio di ... Leggi la notizia su romadailynews

