Cagnolina con zampa rotta vaga sulla statale: salvata dai carabinieri (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Cagnolina meticcia con la zampa rotta si aggirava dolorante sulla strada statale 274, rischiando in questo modo di essere investita dalle automobili. Fortunatamente i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli l’hanno vista e tratta in salvo. salvata Cagnolina che vagava sulla statale 274 Una Cagnolina meticcia con la zampa rotta vagava sulla statale 274, ferita e spaesata. Una situazione alquanto pericolosa, con l’animale che rischiava di finire sotto le ruote di qualche mezzo. Fortunatamente i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Gallipoli, che erano di pattuglia sulla strada statale 274, hanno avvistato l’animale e tratta in salva. Dopo averla individuata, infatti, i militari si sono fermati e, con molta pazienza, sono riusciti a conquistare la fiducia della Cagnolina. Dopo i primi normali attimi di diffidenza, ... Leggi la notizia su notizie

