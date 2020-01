Bari, scene di ordinaria follia in via Nicolai, georgiani causano incidente, offrono 100 euro per redimere la questione, il giovane automobilista non accetta e lo picchiano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella tarda serata di oggi in via Nicolai è avvenuto un incidente tra due auto. A bordo della prima auto c’erano alcuni georgiani sull’altra c’era una giovane coppia. Lo scontro è stato causato dall’auto che aveva il conducente georgiano che subito è sceso e ha chiesto al ragazzo se l’urto avesse provocato danni. Subito dopo il georgiano ha offerto 100 euro al giovane conducente dell’altra auto per chiudere la questione. Il giovane si è rifiutato e ha tentato di chiamare i vigili urbani. Dall’auto che ha provocato l’incidente è sceso un altro uomo che senza pensarci due volte ha schiaffeggiato il ragazzo. I due uomini georgiani , subito dopo l’aggressione sono fuggiti via. Il ragazzo ha chiamato la Polizia raccontando l’accaduto. Leggi la notizia su baritalianews

