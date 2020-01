AMBC: “Finalmente l’appalto per i rifiuti ma resta qualche dubbio” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune. “Abbiamo letto che finalmente la procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di igiene e raccolta differenziata dei rifiuti è andata a buon fine. Abbiamo letto che in 5 anni per i rifiuti spenderemo oltre 15 milioni di euro. Abbiamo letto che la procedura è stata vinta dalla Società “DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA”. E abbiamo letto che il servizio è stato aggiudicato all’unico concorrente partecipante. Eppure, negli atti di gara abbiamo letto che le offerte pervenute sono state due. Come si spiega questa contraddizione, tra l’unico concorrente e le due offerte pervenute? Che fine ha fatto l’altra offerta? L’AMBC, pur apprezzando che finalmente- e con ritardo- si cerca di uscire da una gestione emergenziale, come ... Leggi la notizia su anteprima24

AMBC “Finalmente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : AMBC “Finalmente