Uccise figlio di 5 anni soffocandolo, assolto: "In preda a delirio mistico" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Besrat Imeri, il macedone di 27 anni che nel 2018 Uccise il figlio di 5 anni soffocandolo sul sedile posteriore dell'auto, è stato assolto per infermità mentale dalla Corte d'assise d'appello Uccise il figlio di appena cinque anni tappandogli naso e bocca ma la Corte d'assise d'appello lo ha giudicato "incapace di intendere e volere" concedendogli l'assoluzione piena. Una sentenza che farà indubbiamente molto discutere. Così Besart Imeri, macedone di 27 anni residente in Italia, non sconterà altri giorni di carcere per il truce assassino del primogenito Hamid consumatosi circa 2 anni fa. Si tratta della decisione insidacabile decretata dalla Corte d'assise d'appello di Ancona, presieduta dal Giovanni Treré, che ha accolto la perizia eseguita dallo psichiatra Renato Ariatti riconoscendo al 27enne l'infermità mentale. L'uomo, reo confesso, dovrà trascorrere ... Leggi la notizia su ilgiornale

