The Outsider su Sky Atlantic da febbraio, la miniserie dal romanzo di Stephen King inquieta e affascina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la buona accoglienza in patria, arriva anche in Italia The Outsider su Sky Atlantic, la miniserie basata sull'omonimo thriller di Stephen King. La storia, composta da dieci episodi, si svolge in una piccola comunità della Georgia, che rimane sconvolta dal cruento omicidio di un bambino di undici anni, Frankie Peterson, il cui corpo viene ritrovato mutilato nei boschi.Il caso viene affidato al rude detective Ralph Anderson (interpretato da Ben Mendelsohn), ancora in lutto per la recente morte del figlio. Le sue indagini lo portano all'arresto di Terry Maitland (Jason Bateman), mite professore di inglese che continuerà a dichiararsi innocente. Infatti, il giorno dell'omicidio l'uomo si trovava in un altro posto, come testimoniano alcuni video della sorveglianza. Com'è possibile dunque essere in due luoghi diversi allo stesso tempo? In seguito, Ralph si trova a collaborare con un ... Leggi la notizia su optimaitalia

