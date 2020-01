Sky: Fiorentina in pole position su Amrabat (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Incontro tra il procuratore di Sofyan Amrabat e l’Inter, come riporta TMW al momento che il calciatore non ha trovato l’accordo con il Napoli. Amrabat non vuole accettare il trasferimento alle condizioni di De Laurentiis: vuole una clausola rescissoria da 40 milioni di euro Differente la versione di Sky che parla di clamoroso sorpasso della Fiorentina nella trattativa che avrebbe offerto al calciatore un ingaggio importante per giugno e per questo ci sarebbe stata la frenata con il Napoli L'articolo Sky: Fiorentina in pole position su Amrabat ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

