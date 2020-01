Palermo: M5S a ministro Sud, ‘a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Il M5S ha depositato oggi in parlamento un’interpellanza al ministro per il Sud per chiedere di finanziare la realizzazione della nuova piazza intitolata al Beato Pino Puglisi e a Papa Francesco che dovrebbe sorgere nel quartiere Brancaccio di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal deputato Adriano Varrica e sottoscritta dai parlamentari Aldo Penna, Valentina D’Orso e Roberta Alaimo. Nell’atto si richiama il finanziamento da 3 milioni di euro già destinato al Comune di Palermo su proposta dell’allora ministro per il Sud Barbara Lezzi e finalizzato alla realizzazione dell’asilo voluto da Padre Pino Puglisi a Brancaccio. Secondo il Movimento, l’intervento di realizzazione della piazza “darebbe seguito alla medesima logica di concreto rilancio delle periferie cittadine attraverso percorsi dal basso di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

eziomauro : Palermo, processo firme false M5s: dodici condannati e due assolti - redazioneiene : +++ CONDANNATI IN 12 PER LE FIRME FALSE #M5S A PALERMO NEL 2012 +++ - Majden3 : RT @lvoir: Le pensioni di invalidità non le ha messe il #M5S, i furbetti ci sono anche lì ma al contrario di prima adesso i controlli ci so… -