Lotta agli zozzoni di via Pontina: fototrappole contro chi abbandona i rifiuti in strada (Di mercoledì 15 gennaio 2020) fototrappole per individuare e multare i cittadini che hanno la pessima abitudine (che è anche reato) di abbandonare i rifiuti lungo il bordo della strada, e reti metalliche per impedire lo sversamento dei rifiuti. “Tali aree, infatti sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto e rappresentano non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e per la salute pubblica”. Leggi la notizia su fanpage

