Google Chrome elimina i cookie (degli altri) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Google Chrome (Photo by Gokhan Balci/Anadolu Agency/Getty Images) Google inizierà ad eliminare gradualmente, nei prossimi due anni, il supporto per i cookie di terze parti all’interno del suo browser Chrome. Questi cookie vengono generalmente utilizzati per tracciare gli utenti sul web e Google ha più volte ribadito di voler aumentare la privacy di Chrome. Da qui la progressiva eliminazione del supporto a questi cookie. “Questa è la nostra strategia per riprogettare gli standard del web, per renderlo predefinito per la privacy”, ha commentato a TechCrunch Justin Schuh, direttore di Google Engineering per Chrome. “C’è stata molta attenzione sui cookie di terze parti perché certamente sono uno dei meccanismi di tracciamento, ma questo è solo un meccanismo di tracciamento e lo chiamiamo così perché è quello a cui le persone prestano attenzione”. Entro il 2022 Google prevede di ... Leggi la notizia su wired

