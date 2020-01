Effetto Half-Life Alyx: Valve Index è esaurito in tutto il mondo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Half-Life: Alyx è sicuramente un titolo molto atteso, non solo perché è un titolo AAA puramente VR, alquanto raro al momento, ma anche perché rappresenta il ritorno di Valve alla guida di un nuovo capitolo di Half-Life, la leggendaria serie FPS. Certo, non sarà Half-Life 3 e non continuerà le avventure di Gordon Freeman, ma per quello che rappresenta, è comunque una bomba.Talmente grande è l'impatto che ha avuto nel mondo videoludico, che il visore per la realtà virtuale di Valve, il Valve Index, è al momento esaurito in tutto il mondo, eccezion fatta per il Giappone, ma anche in quel paese la disponibilità è molto risicata.Valve ha infatti rilasciato un comunicato poco fa, confermando che il dispositivo è esaurito praticamente ovunque e che sta lavorando duramente per la creazione di nuove scorte da inviare nei vari mercati. Inutile dire che il merito del sold out è interamente di ... Leggi la notizia su eurogamer

