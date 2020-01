Crescono le serie tv Starz: novità fra reboot e spin-off da Outlander a Weeds e Power (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Negli Stati Uniti è una realtà consolidata da anni, mentre in Italia si è iniziato a familiarizzare con Starz solo di recente, e soprattutto grazie a Apple TV. La mini piattaforma StarzPlay, infatti, fa capolino fra i giganti dell'offerta Apple con alcune produzioni di tutto rispetto, di cui abbiamo già offerto una panoramica. Detto ciò, vale la pena approfondire le ultime novità sulle serie tv Starz previste per il 2020 e gli anni a venire. Oltre a classici come Outlander e American Gods – quest'ultima disponibile però su Prime Video –, infatti, la rete propone e prevede nuovi, interessanti contenuti. Proviamo a conoscerli meglio. Outlander Inevitabile partire da Outlander, caposaldo del network e miniera d'oro in termini narrativi e commerciali. Nello spazio che la TCA ha dedicato alle serie tv Starz, infatti, i vertici della rete hanno comunicato alla stampa il desiderio di ... Leggi la notizia su optimaitalia

ineedsxmething : @starkRt_ Oltre a Piccole Donne e Piccole Donne Crescono fanno parte della serie anche Piccoli Uomini e I Ragazzi D… - bobtrobb : RT @max_digiorgio: Le librerie chiudono, non solo a Roma, per una serie di cause diverse (è il caso di Feltrinelli International), anche se… - GiovanniCocconi : RT @max_digiorgio: Le librerie chiudono, non solo a Roma, per una serie di cause diverse (è il caso di Feltrinelli International), anche se… -