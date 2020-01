Clima, Global Risk Report 2020: i rischi globali più temuti sono di tipo ambientale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dalla classifica presente nel Global Risk Report 2020, il rapporto sui rischi Globali che viene pubblicato ogni anno prima del World Economic Forum, emerge, per la prima volta in assoluto, che i primi cinque rischi Globali più temuti sono di tipo ambientale. Nella top five sono presenti: eventi meteo estremi, fallimento nella mitigazione e nell’adattamento ai cambiamenti Climatici, grandi catastrofi naturali (terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, tempeste geomagnetiche), grave perdita di biodiversità e collasso dell’ecosistema, danni ambientali e disastri causati dall’uomo. Il rapporto è basato su un’indagine condotta da oltre 750 tra esperti e decisori politici di tutto il mondo, a cui è stato chiesto di classificare le loro maggiori preoccupazioni in termini di probabilità e impatto. Il Global Risks Report 2020 è stato sviluppato con il supporto del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

