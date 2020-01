“Civico 22” a confronto con gli esperti: in elenco anche Boffa, Brancaccio, Pepe e Costanzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiil 22 gennaio, alle ore 14.00, nella Sala formazione del Consorzio “Sale della Terra” (Via San Pasquale 49-51-53 Benevento), Civico22 incontrerà tutti gli esperti individuati per gli undici Laboratori che sono stati attivati. “L’incontro – si legge nella nota – sarà anche l’occasione per tracciare con gli esperti una prima idea di costruzione del nostro processo di democrazia partecipativa. Civico22, lo ricordiamo, è un “luogo” di democrazia partecipata e di incontro con tutti i cittadini di Benevento – anche quelli attualmente residenti in altre città italiane che vorranno partecipare attraverso modalità online o con contributi scritti da inviarci – che abbiano una visione di futuro desiderabile della propria città. L’unica “alleanza” che Civico22 esprime e stringe, dunque, è quella con ... Leggi la notizia su anteprima24

