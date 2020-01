Biglietti in prevendita per il concerto di Paolo Conte al Lucca Summer Festival (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Biglietti per il concerto di Paolo Conte al Lucca Summer Festival sono in prevendita dalle 10 del 16 gennaio. Il live si terrà per i festeggiamenti dei 50 anni di Azzurro e arriverà sul palco della prestigiosa kermesse toscana nella data del 24 luglio. Saranno garantite le modalità di consegna abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi occorrerà invece procedere con il cambio di utilizzatore che sarà messo a disposizione dalla piattaforma di vendita a qualche giorno dall'evento. Il nome di Paolo Conte si aggiunge a quelli già annunciati di Céline Dion, Cat Stevens, Paul McCartney, Lynyrd Skynyrd e Ben Harper. Sarà quindi questa la giusta occasione per celebrare ancora i 50 anni ... Leggi la notizia su optimaitalia

