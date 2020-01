Windows 7, fine del supporto: cosa fare e come aggiornare i vecchi PC (Di martedì 14 gennaio 2020) Da oggi, 14 gennaio, Microsoft sospenderà il supporto per Windows 7. come aveva promesso, l’azienda di Redmond sta per staccare la spina a uno dei suoi sistemi operativi più amati dopo 10 anni di aggiornamenti e update. Lanciato nel 2009 come soluzione ai problemi di Windows Vista, quell’OS rappresenta una sorta di testamento della «vecchia» Microsoft prima che l’avvento degli smartphone (con annesso fallimento di Windows Phone) cambiasse per sempre il volto dell’azienda di Redmond sancendo il (fortunato) passaggio al mondo dell’hardware e dei servizi con la linea Surface e il boom di Windows 10. Un ultimo step così amato dagli utenti da convincerli a rimanere aggrappati a quella esperienza utente anche a 10 anni di distanza. Secondo le stime di alcune delle principali società di analisi, ci sono almeno 200 milioni di ... Leggi la notizia su gqitalia

