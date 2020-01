Tempesta Brendan in Gran Bretagna: un tetto “vola”, è panico – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I fortissimi venti della Tempesta Brendan si sono abbattuti su Slough, in Inghilterra, dove il tetto di un enorme edificio è finito in mezzo alla strada. Un’enorme porzione di tetto è stata scoperchiata da un condominio di 200 persone e scaraventata nel bel mezzo di una trafficatissima strada. E’ successo a Slough, in Inghilterra, dove … L'articolo Tempesta Brendan in Gran Bretagna: un tetto “vola”, è panico – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #Meteo: TEMPESTA #BRENDAN, è ALLARME in GRAN BRETAGNA con VENTI a oltre 150 km/h e ONDE fino a 15 metri. I dettagli #Pansa… - ilmeteoit : #Meteo: TEMPESTA #BRENDAN, è ALLARME in GRAN BRETAGNA con VENTI a oltre 150 km/h e ONDE fino a 15 metri. I dettagli… - londranewsblog : Tenetevi forte sta per arrivare la tempesta Brendan -