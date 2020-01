Sony salterà l'E3 2020 a causa di 'conflitti' e 'disaccordi' con l'ESA? (Di martedì 14 gennaio 2020) L'ESA ha pubblicato una dichiarazione ufficiale dopo l'annuncio dell'assenza di Sony al prossimo E3 2020, che mancherà così per il secondo anno consecutivo una delle più grandi fiere dedicate ai videogiochi.La Entertainment Software Association, responsabile dell'organizzazione dell'Electronic Entertainment Expo, ha condiviso una nota in cui sottolinea i suoi piani per rendere l'E3 2020 "uno spettacolo emozionante e ad alta energia con nuove esperienze, partner, spazi espositori, attività e programmazione."Curiosamente, l'ESA non menziona mai direttamente né Sony né PlayStation, nonostante il proprietario della piattaforma giapponese abbia fatto i nomi di E3 e ESA nella sua dichiarazione in cui ha sottolineato che ha "grande rispetto" sia per l'evento che per l'organizzazione, di cui fa ancora parte.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

