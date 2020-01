Secolo: Ferrero cede alla ripicca di De Laurentiis e riapre la trattativa per Tonelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Si riapre la trattativa tra Sampdoria e Napoli per Tonelli. Il Secolo XIX racconta il retroscena che sembrava aver bloccato l’affare e chiarisce che la distanza tra le parti, adesso, è di solo 1 milione. “Tonelli invece si riavvicina alla Samp: la distanza tra la richiesta del Napoli (3 milioni) e l’offerta di Corte Lambruschini (2) ora è poca. Ancora un piccolo sforzo diplomatico per appianare le frizioni tra i due presidenti e l’affare si può chiudere”. Ma da cosa derivavano le frizioni tra Ferrero e De Laurentiis? “l’affare, considerato già quasi chiuso pochi giorni fa, è saltato per l’improvvisa richiesta di De Laurentiis di inserire nel prestito un obbligo di riscatto a 3 milioni. Una sorta di “ripicca” per il mancato riscatto del difensore l’anno scorso quando era già in prestito alla Samp che però non gli fece fare le presenze necessarie per pagarlo al ... Leggi la notizia su ilnapolista

