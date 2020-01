Ricerca: intesa Università-Cnr, all'ateneo di Catania la sede dell'Istituto di BioEconomia (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - L’Istituto per la BioEconomia del Cnr sarà ospitato nella sede del Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania. La convenzione operativa è stata approvata nei giorni scorsi dagli organi di governo universitari, in attuazione dell’ac Leggi la notizia su liberoquotidiano

DottorPaolo86 : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… - ScuolaSantAnna : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… - METRO_Italia : RT @McGadda: Su @sole24ore i risultati della ricerca di Istituto Green @Unibocconi per @METRO_Italia presentata oggi @Montecitorio prima… -