Perugia, senza biglietto aggrediscono poliziotti: fermati magrebini (Di martedì 14 gennaio 2020) Federico Garau I giovanissimi nordafricani, per nulla rispettosi dell'autorità, hanno prima minacciato il capotreno che li sottoponeva a verifiche, quindi aggredito due agenti Polfer intervenuti in suo soccorso Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un capotreno impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni da parte di cittadini di nazionalità marocchina sprovvisti di biglietto, i quali viaggiavano abusivamente a bordo di un convoglio diretto a Perugia. Come riferito dalla stampa locale, gli stessi nordafricani, dopo aver intimorito l'operatore perchè infastiditi dalle verifiche nei loro confronti si sono inoltre scagliati contro due agenti della polizia ferroviaria. L'increscioso episodio si è verificato durante lo scorso fine settimana, sul treno regionale in partenza da Foligno e diretto a Perugia, poco dopo l'inizio delle operazioni di verifica da parte del ... Leggi la notizia su ilgiornale

