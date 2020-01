Pd: De Maria, ‘bene riflessione ora avanti con coraggio’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Le due giornate di riflessione del Partito democratico e dei suoi Gruppi parlamentari che si sono concluse questa mattina sono state importanti. Ora si vada avanti con coraggio”. Lo afferma Andrea De Maria, deputato Pd e coordinatore nazionale di ‘Fianco a Fianco’, l’area che fa riferimento a Maurizio Martina.“Al valore della nostra elaborazione -aggiunge- corrisponda la forza dell’iniziativa politica. Con l’azione di governo, con la nuova agenda di alto profilo che il Pd metterà in campo. Nello stesso tempo concentrandoci sul partito, sulla sua proposta politica e valoriale, sulla sua organizzazione, sulla sua capacità di aprirsi a tante forze ed energie, condizione per dare anima e radicamento all’impegno nelle istituzioni. Sull’idea di una nuova stagione per i Democratici italiani che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

