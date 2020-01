Palermo, finti ciechi e disabili: truffa all’Inps in cambio di soldi (Di martedì 14 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un collaudato sistema di truffe ai danni dell’Inps. Sono finiti in manette 2 uomini, che procuravano falsi certificati di invalidità in cambio di soldi, il tutto con la complicità di alcuni medici. Arrestate 2 persone, 33 gli indagati A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. In ottemperanza ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, i finanzieri del capoluogo siciliano hanno arrestato 2 uomini per numerosi reati. Antonino Randazzo (56 anni) e Filippo Accardo (49 anni) sono infatti accusati di: concorso in truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologica e traffico di influenze illecite.I 2 uomini erano a capo di un sistema atto a truffare l’Inps, procurando ad alcune persone certificati di invalidità falsi. L’obiettivo era ovviamente ottenere la ... Leggi la notizia su thesocialpost

nicelivingspace : RT @magicaGrmente22: Da invalida vi darei l'ergastolo e pure 4 schiaffoni ! Palermo, finti invalidi sorpresi a ballare. Indagati medici e… - infoitinterno : Palermo, truffa all’Inps: “Finti ciechi e disabili sorpresi a guidare e ballare”. Due arresti - BeppeBo1961 : Finti ciechi che leggono, falsi invalidi che ballano: scoperta truffa all'Inps -