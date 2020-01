Netflix, utili nei paradisi fiscali e tasse “light” in Olanda e Gran Bretagna (Di martedì 14 gennaio 2020) Netflix ha spostato profitti fino a 430 milioni di dollari in paradisi fiscali nel 2018. Lo rivela un rapporto di TaxWatch, un think thank di Londra che monitora le politiche fiscali delle multinazionali in Gran Bretagna Leggi la notizia su ilsole24ore

