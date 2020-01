Napoli, scontro tra treni in metropolitana. 13 feriti lievi (Di martedì 14 gennaio 2020) Sull’edizione online del Mattino lo scontro tra tre treni della metropolitana di Napoli, tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola, sulla Linea 1. L’incidente sarebbe avvenuto all’altezza della strettoia che si trova dopo la fermata dei Colli Aminei. Uno dei treni non aveva a bordo passeggeri. Al momento sono in corso le operazioni per evacuare i treni e sono già state chiuse le fermate di Frullone, Chiaiano e Piscinola. Secondo quanto scrive Il Mattino, sarebbero 13 i feriti lievi trasportati al pronto soccorso dei vicini ospedali, nessuno grave. Si tratterebbe di tre macchinisti e 10 passeggeri, tutti in stato di choc. Il quotidiano scrive che “l’incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano”. L'articolo Napoli, scontro tra treni in metropolitana. 13 feriti lievi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

fanpage : #14gennaio Incidente nella metropolitana di Napoli, scontro tra 2 treni in galleria: ci sono feriti - fanpage : ??Ultim'ora #14gennaio. Scontro tra 3 treni in galleria: ci sono feriti - RaiNews : L'incidente questa mattina alle 7 -