Mutuo garanzia di stato e surroga: come funziona e quando si fa

È possibile effettuare una surroga anche se il proprio Mutuo per la prima casa è tra quelli assistiti dalla garanzia di stato?

Mutuo garantito dallo stato: è possibile effettuare una surroga?

Si può effettuare una surroga del Mutuo garantito dal Fondo di garanzia prima casa: l'evenienza è espressamente prevista dal decreto del 31 luglio 2014 che regolamenta questo tipo di prodotto finanziario garantito dalla stato. Infatti, al comma 4 dell'articolo 6 del suddetto testo di legge si trova scritto: "i soggetti finanziatori comunicano, a pena di decadenza della garanzia, entro il termine di 40 giorni, al Gestore l'avvenuta estinzione anticipata del Mutuo, anche a seguito di portabilità del Mutuo tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

