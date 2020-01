Libia, Conte dopo il vertice sulle missioni militari: “Non forniremo armi o soldati per alimentare un conflitto”in Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) Solo un processo politico può portare alla pace in Libia, il governo italiano non appoggerà la soluzione militare e, soprattutto, non è disponibile “a fornire armi o militari per alimentare un conflitto armato”. Sono questi i passaggi principali della nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la riunione tra il governo e i capigruppo di maggioranza e opposizione sul tema delle missioni italiane all’estero e di un nuovo aumento della tensione in Medio Oriente e Nord Africa. Il concetto che viene ribadito nel documento è che l’Italia vuole avere un ruolo da protagonista nel processo di pace in Libia, ma senza che questo significhi impegnarsi militarmente o fomentare ulteriori scontri sul campo: “L’Italia ha fatto una scelta ben precisa – si legge – Siamo disponibili a investire tutto il nostro capitale per indirizzare gli attori libici e la comunità ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Libia e Iran - l’affondo di Berlusconi : “Governo Conte inetto - preoccupato per i nostri soldati” : In un'intervista a La Verità, in edicola domani e di cui sono statu anticipati alcuni passaggi, il leader di FI Silvio Berlusconi attacca il governo, giudicandolo incompetente, soprattutto per quanto riguarda la politica estera: "Il rischio che corrono i nostri soldati è una nostra ragione di preoccupazione".Continua a leggere

Libia - Haftar si prende due giorni per valutare termini della tregua. Conte : vertice a Berlino il 19 : Sfuma il tentativo di Putin di far siglare la tregua libica a Mosca. Khalifa Haftar ha lasciato la Russia senza firmare l'accordo di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale (GNA)...

Libia - Conte disponibile a inviare soldati italiani in Libia - ma solo “in condizioni di sicurezza” : Alla domanda dei giornalisti sulle intenzioni del governo italiano riguardo alla possibilità di inviare altri soldati in Libia , il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma: "Al momento non escludiamo affatto questa possibilità, ma ne discuteremo a Berlino. Se ci saranno le premesse e riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi sicuramente l'Italia sarà disponibile a farlo, ma dobbiamo creare tutte le premesse anche di ...

L’Italia non esclude l’invio di militari il Libia . Conte : “La comunità internazionale deve esercitare un ruolo. E’ importante che ci sia un cessate il fuoco sostanziale” : “Il fatto che non si sia sottoscritto un accordo per il cessate il fuoco non deve distrarci: l’ importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale e si possa indirizzare tutto questo processo verso una soluzione politica”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte , parlando della crisi libica dopo aver incontrato, al Cairo, il presidente egiziano Abd al Fattah al Sisi. “Sulla conferenza di Berlino – ha ...

Giuseppe Conte : “Potremmo mandare altri soldati in Libia ” : Una dichiarazione di Giuseppe Conte delle ultime ore sta facendo molto discutere: il Premier ha avanzato l’ipotesi di mandare altri soldati italiani in Libia. Il premier Giuseppe Conte , al Cairo, dopo l’incontro con il presidente egiziano, Abd al Fattah al Sisi ha fatto una dichiarazione importante che sta facendo molto discutere sulla possibilità di invio […] L'articolo Giuseppe Conte : “Potremmo mandare altri soldati in ...

Libia - Conte : altri soldati italiani solo in condizioni sicurezza : Il Cairo, 14 gen. (askanews) – “Non escludiamo affatto di mandare più soldati italiani in Libia , ne discuteremo a Berlino, se riusciremo a dare un indirizzo politico alla crisi libica sicuramente lo faremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte , al Cairo, dopo l’incontro con il presidente egiziano, Abd al Fattah al Sisi. “Insieme al Parlamento non manderemo nessuno dei nostri ragazzi se non in un Conte sto di ...

Libia - Conte : domenica 19 conferenza a Berlino - invito di Merkel : Il Cairo, 14 gen. (askanews) – Il premier Giuseppe Conte , si è recato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd al Fattah al Sisi e dicutere con lui sul dossier Libia . Parlando con i giornalisti al termine dell’incontro, Conte dicendosi ottimista ha annunciato che la conferenza sulla Libia è prevista per domenica 19 gennaio 2020. “È appena arrivato l’ invito della Cancelliera Merkel : la conferenza sulla Libia , ...

Il premier Conte : “Disponibili ad inviare i nostri soldati in Libia ” (VIDEO) : Incontro tra il premier Conte e il presidente egiziano al-Sisi. Il primo ministro sulla Libia: “Pronti a inviare i nostri militari”. CAIRO (EGITTO) – Si è concluso l’incontro al Cairo tra il premier Conte e il presidente egiziano al-Sisi. Un’occasione per parlare non solo della crisi libica ma anche delle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Nessuna conferenza stampa congiunta ma solo alcune dichiarazioni del ...

Libia : Conte - ‘non manderemo un soldato se non in condizioni di sicurezza’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in condizioni di sicurezza e in un Conte sto politico molto chiaro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.Su un eventuale impegno dell’Italia in operazioni di peace monitoring, “non escludiamo affatto questa disponibilità – ribadisce Conte ...

Libia - Conte : importante che tregua regga : 13.10 "Il fatto che Haftar non abbia firmato l'intesa non deve distrarci,l' importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale" in Libia . Così il premier Conte in visita al Cairo. "Salvo imprevisti,la conferenza di Berlino sulla Libia si terrà domenica" 19 "è appena arrivato l'invito della cancelliera Merkel",ha aggiunto Conte ,sottolineando l'importanza di "convergere su posizioni unitarie".Altri soldati in Libia ? "Non lo escludiamo",ha ...

** Libia : Conte - ‘tacciano armi e parlino diplomazie’** : Roma, 14 gen . (Adnkronos) – “L’italia da sempre, sul dossier libico, lavora affinché parlino le diplomazie e tacciano le armi . Ne ho parlato anche con il presidente al Sisi, anche l’Egitto ha il massimo interesse per una pacificazione” dell’area e “questo è il momento di lavorare a una soluzione politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il ...

Libia : Conte - ‘presto per parlare di impegno militari - ma Italia disponibile’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “L’ Italia , se si tratta di dare ogni forma di contributo alla pacificazione in Libia , è sempre disponibile, ma in questo momento non ha senso ragionare di dislocamento” di militari Italia ni nell’area, “bisogna prima ritrovarsi a Berlino e creare le premesse, se ci saranno queste premesse, con tutte le condizioni di garanzie e in un Conte sto chiaro e certo, l’ Italia ...

Libia : Conte - ‘importante che ci sia cessate il fuoco sostanziale’ : Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Il fatto che non si sia sottoscritto un accordo per il cessate il fuoco , che la componente di Haftar non l’abbia sottoscritta, non deve distrarci: l’importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale e si possa indirizzare tutto questo processo a una soluzione politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano ...

Libia : Conte - ‘conferenza Berlino confermata domenica’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Questo è il momento di lavorare concretamente a una soluzione politica” sulla crisi libica “e posso annunciarvi che è appena arrivato l’invito della cancelliera Merkel: salvo imprevisti, la conferenza” di Berlino “si terrà domenica prossima, Quindi queste ore sono determinanti per gli ultimi preparativi per la conferenza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a ...

Libia : Conte vede al Sisi - alle 20 punto con capigruppo : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – E’ in corso, al palazzo presidenziale al Cairo, l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Oltre alla Libia, in agenda ci sono anche il caso Regeni e l’Iran. Al rientro a Roma Conte vedrà, questa sera alle 20, i capigruppo di maggioranza e opposizione per fare il punto sulla situazione in Libia e in Iraq. Non è in programma, al contrario di ...

NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. I dati di vendita dei quotidiani.… - Agenzia_Ansa : #Libia, #Sarraj firma l'accordo per la tregua. Ma #Haftar chiede tempo fino a domani #ANSA -