Lecco, baby gang aggredisce un'anziana: ora si cercano i nomi dei minorenni (Di martedì 14 gennaio 2020) Lavinia Greci Il gruppo di ragazzini, tutti di Ballabio, nel Lecchese, avrebbero tentato di far cadere la pensionata con un ramo e poi avrebbero provato a spintonarla. Sul caso è intervenuto anche il sindaco: "Non sono monellerie, ma reati penali" Avrebbero individuato la vittima ideale in una donna di 80 anni. Così, prima, le avrebbero fatto lo sgambetto con un ramo e poi l'avrebbero spinta, per cercare di buttarla per terra e farle del male. È accaduto a Ballabio, in provincia di Lecco, dove alcuni ragazzini, tutti minorenni e tutti della zona, avrebbero preso di mira un'anziana per aggredirla in via Giuseppe Mazzini, nel centro del Paese. La dinamica dell'aggressione Secondo quanto riportato da Il Giorno, la baby gang avrebbe ripetutamente cercato di farla cadere, prima servendosi di un ramo spezzato tra le gambe e poi spintonandola da dietro. La donna, però, sarebbe ... Leggi la notizia su ilgiornale

