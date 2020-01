Iran, è resa dei conti tra moderati e conservatori (Di martedì 14 gennaio 2020) “Si tratta di una vittoria per chi vuole fare affari con gli Stati Uniti“: con queste parole un attivista dell’Iran ha commentato l’uccisione di Qassem Soleimani all’alba del 3 gennaio 2020. Un’affermazione che sembrava smentita dalla prova di forza della mobilitazione di massa per i funerali di Soleimani, avvenuti il 6 gennaio. Eppure le lacrime dei conservatori, a cominciare da quelle della guida suprema, Ali Khamenei, ai funerali del comandante delle milizie al-Quds, e le nuove proteste anti-sistema iniziate il 11 gennaio gli hanno dato ragione. Iran, scontro tra moderati e conservatori Il presidente Hassan Rouhani, e il ministro degli Esteri, Javad Zarif, rappresentano la corrente moderata in Iran, con l’appoggio esterno riformista, che più ha cercato il dialogo con gli Stati Uniti, ottenendo nel 2015 la firma dell’accordo sul nucleare con Stati Uniti, Russia, ... Leggi la notizia su notizie

