INVERNO | c' è solo un elemento che può salvarlo

Inutile nascondersi dietro a un dito: il Vortice Polare sta avendo la meglio su tutto. E' arrivato il famigerato bivio stagionale, della serie o tutto o niente. Il niente, per capirci, è lo stato del meteo attuale e quindi la costante invadente Alta Pressione. Il tutto è la "sorpresa", che potrebbe scaturire dalla troposfera. Andiamo con ordine. La giornata di oggi, 13 gennaio, sta conclamando il cosiddetto "ESE cold". Stiamo parlando di un evento stratosferico estremo, ovvero l'estremo raffreddamento della stratosfera che conduce al compattamento e accentramento del Vortice Polare. Quando ciò avviene c'è poco da fare e da dire, se non che autorevoli studi scientifici in materia sostengono che il condizionamento troposferico si protrarrà per un periodo di 40-60 giorni. Per farvi capire cosa potrebbe succedere ragioniamo in termini di indice NAO strapositivo, ovvero ...

