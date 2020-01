Grande Fratello VIP 2020 | Salvo Veneziano espulso

Grande Fratello Vip - Salvo Veneziano espulso. La moglie : "Non sta bene - ho sentito una persona ferita" : Salvo Veneziano è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello Vip 4 per alcune sue frasi considerate sessiste contro la concorrente Elisa De Panicis ("C'era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da ...

Grande Fratello Vip : chi rischia la squalifica? Dopo Salvo anche… : La squalifica di Salvo Veneziano è ormai ufficiale. E’ arrivata a seguito di un comportamento che il “Grande Fratello” non ha ritenuto idoneo e che ha valutato come pessimo esempio. C’è un però, anche altri concorrenti sono a rischio… Altri concorrenti rischiano la squalifica Salvo Veneziano è andato in contro a una sorte severa, ma inevitabile. Nel comunicato che ha annunciato l’eliminazione del ...

Ivan Gonzalez ha fatto lo scemo | Il dolore al Grande Fratello Vip : Ivan Gonzalez afferma di aver fatto lo scemo, ma perché? Si tratta di una rivelazione importante che il modello e volto noto della televisione italiana ha fatto circa il suo passato, facendo riferimento a un Grande dolore che ha deciso di confidare al Grande Fratello Vip. Nella casa del Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez intorno […] L'articolo Ivan Gonzalez ha fatto lo scemo | Il dolore al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com.

Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip - la moglie lo difende : “Ha peccato di ingenuità - parlava per metafore” : Dopo le polemiche scoppiate per le sue frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis (“Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino…Quella si merita due schiaffi, è proprio da maciullarla…” e continua con altre frasi che preferiamo non riportare, ndr) e Paola Di Benedetto, Salvo Veneziano è stato squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020 ma prima che Mediaset rendesse noto il ...

Grande Fratello Vip - Patrick fa una confessione intima : “È cambiato tutto” : GF Vip, Patrick Ray Pugliese fa una confessione sulla sua vita privata Patrick Ray Pugliese è tornato al Grande Fratello Vip dopo aver partecipato alla quarta e alla dodicesima edizione del reality. Relegato ancora nella zona privè della casa più spiata d’Italia, il 42enne ha svelato dettagli importanti della sua vita privata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, a ridosso del suo nuovo ingresso al GF Vip. “Dopo il GF ho ...

Carlotta Maggiorana in lacrime al Grande Fratello Vip : l’amaro sfogo : GF Vip 2020, Carlotta Maggiorana ha un momento di debolezza: “Sono troppo emotiva” L’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, la scorsa notte, ha avuto un momento di debolezza. Difatti la ragazza, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip insieme agli altri inquilini, è scoppiata improvvisamente a piangere. Un pianto il suo che ha preso in contropiede tutti. Per tale ragione le hanno subito chiesto il motivo di questo suo ...

Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello - le frasi incriminate : Lo ricordavamo per aver partecipato al primo Grande Fratello. E’ tornato dall’oblio per partecipare al Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza termina nel peggiore dei modi. Parliamo di Salvo Veneziano, squalificato dal programma dopo alcune affermazioni di dubbio gusto dette riferendosi ad un’altra concorrente (la influencer Elisa De Panicis – di cui vi proponiamo di seguito una foto). Visualizza ...

Salvo Veneziano squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020 per le sue frasi su Elisa De Panicis. Annullato il televoto : Salvo Veneziano è stato squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020. La decisione della produzione Mediaset è arrivata nella serata di lunedì dopo le polemiche delle ultime ore per le sue dichiarazioni sessiste nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Durante una conversazione con Pasquale, Patrick e Sergio nel privè, Salvo si era riferito infatti alla De Panicis dicendo: “Se fossi stato single, c’era ...

Grande Fratello Vip - Salvo Veneziano squalificato : ecco cosa ha detto : “Posso dire? Dico prima io… o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ’sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così… la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perché le ossa […] L'articolo Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano squalificato: ecco cosa ha detto sembra essere il primo su NewNotizie.it.

Malgioglio duro su Salvo Veneziano dopo le frasi al Grande Fratello : Le parole sessiste pronunciate da Salvo Veneziano al Grande Fratello vip hanno scatenato uno tsunami. Anche Cristiano Malgioglio, opinionista della versione nip del programma, ha espresso il suo parere su quanto accaduto. Nella serata di ieri, comunque, gli autori del programma hanno deciso per la squalifica immediata del concorrente. Il parere di Malgioglio “È disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei ...

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe bacia Pago e suo marito va su tutte le furie : “Dimenticato il rispetto” : È arrivato il primo bacio tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e, con lui, grandi polemiche. A baciarsi in diretta davanti alle telecamere sono stati Pago e Adriana Volpe, non per un impeto di passione improvvisa ma perché stavano giocando a “obbligo o verità”. Il marito di lei però non l’ha presa affatto bene e ha riversato la sua rabbia sui social. “Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che il ...

Grande Fratello VIP 2020 - Salvo Veneziano squalificato : "Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inqulini della casa" è la motivazione diramata dal Grande Fratello che porta alla squalifica ufficiale di Salvo Veneziano dal reality show in seguito alle forti affermazioni fatte verso due concorrenti recluse ora in casa: Elisa de Panicis e Paola di Benedetto.Il comunicato è stato ufficializzato nel tardo pomeriggio ...

Fernanda Lessa - in lacrime al Grande Fratello - cosa è successo? : Questo articolo Fernanda Lessa, in lacrime al Grande Fratello, cosa è successo? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fernanda Lessa ha avuto un forte momento di commozione solo poche ore fa, all’interno della casa del Grande Fratello, cosa sarà successo? E’ successo solo qualche ora fa, il tutto è avvenuto nel momento in cui i ragazzi stavano parlando d’amore, rispondendo ad alcune domande di ...