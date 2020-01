Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma (Di martedì 14 gennaio 2020) Juventus tra i 10 club più ricchi al mondo: complice probabilmente l’Effetto Cristiano Ronaldo, bene Inter e Roma, in top 20 il Napoli. Sono stati resi pubblici i risultati della 23a edizione della Deloitte Football Money League (DFML) in cui vengono rappresentati i club con il più alto reddito nel calcio mondiale. Complice probabilmente l’Effetto … L'articolo Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

piricoddi : Ma un estratto conto, del bilancio dopo l 'effetto Ronaldo', si potrebbe avere, o bisogna avere la dispensa #Papale? - zazoomblog : L’effetto Ronaldo sulla Juve: le big più vicine come sponsor - #L’effetto #Ronaldo #sulla #Juve: - elerad : Barcellona club più ricco al mondo per fatturato. Football Money Deloitte: l’effetto Ronaldo spinge la Juve in top1… -