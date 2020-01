Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020: Mikela Shiffrin sempre in testa dopo Flachau (Di martedì 14 gennaio 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Flachau, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la statunitense Mikaela Shiffrin dominante, che guida la graduatoria generale e quella di specialità dello slalom speciale. Federica Brignone scivola in terza posizione nella generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 886 2 VLHOVA Petra SVK 613 3 BRIGNONE Federica ITA 565 4 HOLDENER Wendy SUI 417 5 GISIN Michelle SUI 390 Classifica SLALOM Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 440 2 VLHOVA Petra SVK 360 3 SWENN LAON Anna SWE 235 4 LIENSBERGER Katharina AUT 231 5 HOLDENER Wendy SUI 180 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ... Leggi la notizia su oasport

