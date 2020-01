Calciomercato, occasione Gotze: futuro al Dortmund ancora in bilico (Di martedì 14 gennaio 2020) Come dichiarato dal ds del Borussia Zorc, il trequartista tedesco potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Leggi la notizia su foxsports

Maxredblack1 : Un esterno destro titolare e se possibile se c'è occasione un centrocampista centrale @acmilan #acmilan #Calciomercato - sportli26181512 : Bologna, De Leo: 'Occasione d'oro non sfruttata, fa male perdere così. Dominguez e il mercato...': Al termine di To… - infoitsport : Calciomercato Milan, occasione in difesa | Ecco il parametro zero -