Calciomercato, le notizie di oggi – La ‘vendetta’ della Juventus all’Inter, disagio nello spogliatoio bianconero (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo la diciannovesima giornata è stata molto importante per la Juventus, il club bianconero ha vinto 1-2 sul difficile campo della Roma e ha staccato l’Inter che davanti al pubblico amico non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Continua il bellissimo duello tra le due squadre che sono in lotta per lo scudetto e lo ‘scontro’ continua anche fuori dal campo anche dal punto dirigenziale. Nel dettaglio negli ultimi mesi l’Inter ha ‘scippato’ Marotta, un dirigente che con la Juventus ha conquistato tantissimi trofei, poi la rottura con la Juventus e l’accordo raggiunto con i nerazzurri. Adesso i bianconeri hanno ricambiato il favore. In particolar modo il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto la deroga per il tesseramento della Juventus ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Calciomercato - le notizie di oggi – I sostituti di Zaniolo e Demiral - il nuovo allenatore del Barcellona : Calciomercato , le notizie di oggi – Arriva il ribaltone in casa Barcellona . Enrique Setién Solar, meglio noto come Quique, sarà il nuovo allenatore del Barcellona al posto di Ernesto Valverde. Secondo quanto riporta la stampa spagnola l’ex tecnico di Lugo, Las Palmas e Betis sta definendo in queste ore l’accordo con i blaugrana. La prima scelta del Barcellona era rappresentata dall’ex centrocampista Xavi ma la trattativa è poi ...

Calciomercato - le notizie di oggi : l’Atalanta riabbraccia Caldara. Girandola di scambi tra Torino - Spal e Fiorentina : Calciomercato , le notizie di oggi – Completata la 19ª giornata di Serie A, le dirigenze dei club italiani tornano ad occuparsi del mercato, entrato nel vivo della sessione invernale. Il colpo in difesa è stato messo a segno dall’Atalanta, che riabbraccia Mattia Caldara. Possibili rinforzi nel reparto arretrato anche per Spal e Fiorentina . Caldara torna a casa – L’Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Caldara: il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Doppio addio al Torino - il Genoa tenta il Piatek bis - sorpresa Milan : Calciomercato , le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Doppio addio al Torino – Movimento in attacco per i granata. Zaza verso l’accordo con lo Zenit, per il sostituto sembra una sfida a due: Scamacca o Pinamonti. Lo sfogo di Salvatore Sirigu dopo la sfida di Coppa Italia contro il Genoa rischia di costare caro: il portiere può lasciare il ...

Calciomercato – Le notizie di oggi - casi per Torino e Sampdoria : il nuovo Milan - la Juventus pesca in Francia : Calciomercato , le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. casi per Torino e Sampdoria – Scoppia il caso Millico al Torino . Prima di cederlo in prestito al Chievo, il Torino chiede di prolungare il contratto del giovane attaccante ma l’agente frena: “Il rinnovo si discute e non si impone”. Caos anche in casa Samporia, sembrava fatta per ...

Calciomercato - le notizie di oggi : la proposta di Luciano Moggi e la bomba dal Portogallo sulla Juventus : Calciomercato , le notizie di oggi – La Juventus ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio con il netto successo in campionato contro il Cagliari, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Non è stato molto convinto della prestazione l’ex dirigente Luciano M oggi che a Radio Bianconera lancia anche una proposta di Calciomercato : “la rosa della Juventus è superiore a tutte le altre, almeno in Italia.Nella ...

Calciomercato - le notizie di oggi : l’annuncio di Commisso - il Napoli c’è - il nuovo 11 stellare dell’Inter : L’ANNUNCIO DI Commisso – “Non possiamo dare informazioni più dettagliate semplicemente perché altrimenti i prezzi salgono in un attimo. E questo ovviamente va contro gli interessi della Fiorentina. Ma l’idea è quella di annunciare uno, due, tre giocatori in tre settimane. Ho dato disponibilità di spendere per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno, che deve essere molto più forte di quella attuale. E’ questo ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Ritorno al Milan - rivoluzione Genoa : asse Napoli-Verona - difensore Atalanta : Calciomercato , le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Ritorno al Milan – Clamorosa indiscrezione direttamente dalla voce di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero. In caso di partenza di Piatek il Milan andrebbe su Petagna per dare un’alternativa a Ibrahimovic. Si lavora anche in uscita. Ricardo Rodriguez ad un passo dal ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Todibo - Vidal e De Rossi : le ultime su Fiorentina e Lazio : MILAN – “E’ un giocatore interessante, vedremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan”. Lo ha detto il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport a proposito del possibile arrivo dal Barcellona di Todibo . “Stiamo valutando tutte le possibilità – ha proseguito parlando nel pre-partita di Milan-Sampdoria – Come Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando. Servirebbe un ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La bomba sull’Inter - scambio Juve-Bayern - poker Atalanta e Torino : LA bomba SULL’INTER – bomba dall’Inghilterra. Lo United ha fatto sapere all’Inter e a Conte di essere disposto a cedere Pogba solo in cambio di Lautaro Martinez. Pogba ha già dato il suo assenso al trasferimento in Italia all’Inter. Il francese sarebbe intrigato dall’idea di essere nuovamente allenato da Antonio Conte. Si lavora allo scambio Lautaro-Pogba, una trattativa che avrebbe del clamoroso. (ARTICOLO COMPLETO) scambio ...

Calciomercato - le notizie di oggi : volti nuovi per Bologna e Napoli - colpaccio per la Juventus : Calciomercato , le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Il nuovo Bologna – Campionato fino al momento altalenante in casa Bologna ma nelle ultime due partite la squadra di Sinisa Mihajlovic ha conquistato due vittorie consecutive contro Atalanta e Lecce, due grandi prestazioni che hanno riportato grande fiducia. Alla ripresa del campionato ...

Calciomercato - le notizie di oggi : la Juventus cambia faccia - cessioni e acquisti per i bianconeri : LE notizie DI Calciomercato – La Juventus si prepara per il ritorno in campo, il club bianconero ha intenzione di piazzare un colpo in entrata importante, si lavora per rinforzare il centrocampo con un colpo ad effetto. Per riuscire nell’operazione la dirigenza ha prima bisogno di operare in uscita e sono stati individuati tre calciatori sacrificabili. Il primo è Daniele Rugani, l’Arsenal è tornato alla carica e prepara un’offerta ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie : Vidal - Eriksen subito - Tonali per giugno? : CALCIOMERCATO INTER , Ultime notizie : Tonali obiettivo per giugno, Marotta pronto a rompere gli indugi per il gioiellino del Brescia

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : Eriksen sfida con l'Inter - arbitra Mourinho.. : CALCIOMERCATO JUVENTUS , Ultime notizie : contatti avviati per Eriksen ? La JUVENTUS dopo il colpo Kulusevski sfida l'Inter per lo svedese.

Calciomercato - le notizie di oggi : a Milano e Genova è ancora capodanno - il Napoli non scherza : Si è aperta ufficialmente oggi la sessione invernale di Calciomercato . Torna dunque la consueta raffica di notizie di CalcioWeb, che a fine giornata racchiude tutto il resoconto: trattative, scoop, pour parler, ufficializzazioni. RITORNO DI FIAMMA PER L’INTER – L’Inter torna alla carica per Marcos Acuna. Ne è sicura ‘A Bola’ secondo cui, dopo una prima offerta respinta, il club nerazzurro si ritufferà sull’esterno sinistro dello Sporting ...

Le notizie del giorno – ll nuovo 11 stellare della Roma con Friedkin - caso al Genoa ed il Calciomercato : Le notizie del giorno – La Roma passa di mano. Si vedrà ancora una Roma che vende a peso d’oro i suoi campioni dopo averli valorizzati (Salah e Alisson docet)? Si vedrà ancora una Roma che attua un processo di “deRomanizzazione” netto? Non sarà così. A partire dal mercato. L’edizione cartacea di Gazzetta dello Sport comincia già a fare i primi nomi. Uno, a dire il vero, circolava da ieri, ed è quello di Politano, a cui la società ...

GoalItalia : La Juventus non torna sul mercato dei difensori dopo il ko di Demiral ???? [@romeoagresti] - romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - GoalItalia : La Juve mette le mani su Ntenda, classe 2002 del Nantes ???? [@romeoagresti] -