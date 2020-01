Assegni familiari 2020: nuovi limiti di reddito ed importi Inps (Di martedì 14 gennaio 2020) Novità sugli Assegni familiari 2020: pubblicate le tabelle aggiornate con nuovi limiti di reddito ed importi. Con la circolare n. 3 del 9 gennaio 2020 l’Inps ha comunicato per l’anno appena iniziato i limiti di reddito per l’erogazione degli Assegni familiari a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti oltre alla quota di maggiorazione pensione per coloro che sono iscritti alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Nella medesima circolare, l’Istituto ha precisato i valori mensili entro cui i familiari sono considerati a carico, applicabili sia ai lavoratori autonomi che ai pensionati. Scarica la circolare Inps Analizziamo le novità nel dettaglio. Assegni familiari 2020: gli importi mensili Ricordiamo che per i lavoratori autonomi e i pensionati delle Gestioni speciali, gli importi mensili spettanti per i familiari a carico sono: I coltivatori diretti, ... Leggi la notizia su leggioggi

Antonel0003 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Assegnifamiliari e quote di maggiorazione di #pensione 2020: rivalutati limiti di reddito familiare per cessaz… - Antonel0003 : RT @INPS_it: #InpsComunica #AssegniFamiliari Aggiornamento dei limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corres… - MovimentoEtico : Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione: anno 2020 -