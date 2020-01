Zingaretti chiama e le Sardine rispondono. Santori: “Il Pd è il partito che più ci dà ascolto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Pd di Zingaretti incassa la mezza apertura mostrata da uno dei leader delle Sardine, Mattia Santori: "Il Pd si è messo in discussione e gli va dato atto. È il partito che ci ha dato più ascolto e mostra un'apertura vera verso di noi". Ma, sottolinea, "per noi è troppo presto per capire se partecipare a questa fase, noi siamo in fase di gestazione". Leggi la notizia su fanpage

federale_il : RT @fanpage: Zingaretti chiama e le Sardine rispondono. Santori: 'Il Pd è il partito che più ci dà ascolto'