Teresa Langella debutta in radio: "Il mio sogno si avvera" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex tronista di "Uomini e Donne" entra ufficialmente nella squadra di radio 105. La Langella ha raccontato del suo nuovo progetto sui social È un periodo d'oro per Teresa Langella. Dopo la partecipazione al dating show di Maria de Filippi, la cantante partenopea sta avendo una forte ascesa nel mondo dello spettacolo e dei social. Sempre più richiesta da brand e aziende per sponsorizzazioni, l'ex tronista ha appena firmato un contratto per una conduzione radiofonica. La sua storia travagliata con Andrea Dal Corso all’interno del programma "Uomini e Donne" ha tenuto banco per mesi e ha conquistato il cuore degli spettatori. I due oggi vivono insieme e sempre insieme sono una delle coppie più seguite sui social network. Nonostante la recente polemica sulla sua nuova vita agiata, fatta di viaggi e sponsorizzazioni, Teresa Langella sta portando avanti una serie di ... Leggi la notizia su ilgiornale

hznll28 : RT @_portamivia_: Teresa Babbucc/Langella è la nuova conduttrice di Radio105. #uominiedonne - _portamivia_ : Teresa Babbucc/Langella è la nuova conduttrice di Radio105. #uominiedonne - lodovicabroggi1 : Ma l’italiano di Teresa Langella ? -