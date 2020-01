Sconcerti: “Non mi aspettavo le frecciate di Gattuso ad Ancelotti” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mario Sconcerti ha parlato della gara del Napoli contro la Lazio all’Olimpico nel corso di Marte Sport Live: “Io ho visto un buon Napoli, anche se è difficile trovare consolazioni la squadra è stata più sveglia e spesso è riuscita a fare la partita”. Per Sconcerti ci sono segni di miglioramento e il bicchiere va visto mezzo pieno “Abbiamo visto un po’ di lanci, non si è giocato molto, ma nel secondo tempo il Napoli ha preso in mano la partita come non faceva da un po’ di tempo. Non c’era nessun tipo di sintomo che facesse pensare ad una sconfitta. Il bicchiere è certamente mezzo pieno” Infine sulle critiche di Gattuso a Carlo Ancelotti? “Non me le aspettavo e non credo che fossero necessariamente per Ancelotti. Quando fai i confronti con il prima ed il dopo, è normale fare dei ragionamenti”. L'articolo Sconcerti: “Non ... Leggi la notizia su ilnapolista

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: 'Il campionato ha un leader che però è meno sicuro rispetto al passato. L'avversaria è l'… - napolista : #Sconcerti: “Non mi aspettavo le frecciate di #Gattuso ad #Ancelotti” A Radio Marte parla di “bicchiere mezzo pien… - Dalla_SerieA : Sconcerti: 'Inter, segnali di involuzione. Non è sfrontata come potrebbe essere' - -