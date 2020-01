Rifiuti, Enac dice ‘no’ alla discarica di Monte Carnevale: “Troppi gabbiani, rischio per gli aerei” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 'no' alla discarica di Monte Carnevale arriva anche dall'ente nazionale aviazione civile, che ha inviato una lettera a Città Metropolitana e Regione Lazio, spiegando i rischi per il trasporto aereo. A preoccupare Enac è il ritorno nei pressi di Fiumicino di numerosi gabbiani reali, che potrebbero impattare contro gli aerei e causare incidenti. Leggi la notizia su roma.fanpage

