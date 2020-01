Popolari per Cesena: 'Diversi dal Pd ma si può lavorare insieme' (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo affermano in una nota i Popolari per Cesena, che spiegano: 'Nell'articolo-lettera a IlSussidiario.net del 02 gennaio Colozzi afferma testualmente: 'Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna, ... Leggi la notizia su cesenatoday

FratellidItaIia : RT @AcsNewsUmbria: CASE POPOLARI: “SETTE PROPOSTE PER MODIFICARE LA LEGGE REGIONALE”. SQUARTA “EVITARE DISCRIMINAZIONI”, PACE “DARE RISPOST… - EmanuelePrisco : RT @AcsNewsUmbria: CASE POPOLARI: “SETTE PROPOSTE PER MODIFICARE LA LEGGE REGIONALE”. SQUARTA “EVITARE DISCRIMINAZIONI”, PACE “DARE RISPOST… - AshtonColto : @IUccido @LucaSucci Vengono in casa nostra per condividere un piatto sudato e guadagnato dai nostri antenati (Welf… -