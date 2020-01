Oscar 2020, miglior attrice non protagonista: tutte le candidate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli Oscar 2020 hanno svelato tutte le nomination ufficiali per la prossima edizione e la cinquina delle candidate come miglior attrice non protagonista ha riservato qualche sorpresa. Gli Oscar 2020 hanno svelato le nomination ufficiali ma tra le candidate nella cinquina per la migliore attrice non protagonista è già nata qualche polemica, legata a una particolare assenza. Di seguito la lista di tutte le candidate a miglior attrice non protagonista per gli Oscar 2020: Kathy Bates per Richard Jewell Laura Dern per Storia di un matrimonio Scarlett Johansson per Jojo Rabbit Florence Pugh per Piccole donne Margot Robbie per Bombshell Oscar 2020: tutte le nomination Una piacevole riconferma quella di Laura Dern, alla sua terza nomination agli Oscar, la seconda come migliore attrice non protagonista (la prima ... Leggi la notizia su movieplayer

