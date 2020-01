Nonna mette a rischio il nipote per salvare il gatto sul balcone (Di lunedì 13 gennaio 2020) I nonni non metterebbero mai a rischio la vita dei loro amati nipoti. Ma dalla Cina ci arriva un video che dimostra che non è sempre così. Una Nonna è stata immortalata mentre cala il nipote dal balcone per salvare il loro gatto sul terrazzo sottostante il loro. Non sappiamo dove è stato girato questo video, ma con tutta probabilità ci arriva dalla Cina. Nelle immagini, girate all’esterno di un condominio, si vedono una Nonna e il nipotino sul balcone, che cercano di salvare il loro gatto che, non si sa come, è finito sul balcone del piano di sotto. Forse il micio è caduto o è saltato di sua volontà al piano sottostante. E forse il vicino di casa non c’è, per questo motivo la donna ha ideato un piano per salvarlo che però ha lasciato tutti senza parole. La Nonna ha prima legato il nipote ... Leggi la notizia su bigodino

