Nel weekend la SVOLTA meteo: ANTICICLONE in crisi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà crisi temporanea o definitiva? Un quesito che per avere una risposta esaustiva merita un'approfondita analisi in quanto i principali modelli matematici di previsione ci danno delle indicazioni divergenti. Ciò che possiamo dirvi, ad oggi, è che comunque avremo un netto indebolimento dell'Alta Pressione e il cambiamento dovrebbe esserci. Alta Pressione che, confermando quanto scritto sul finire della scorsa settimana, sposterà i propri massimi a ovest e lascerà spazio a un affondo depressionario sul Mediterraneo centro occidentale. Qui nascono le divergenze. Il modello americano GFS è più propenso ad un ingresso depressionario, peraltro supportato da aria fredda proveniente dall'Artico, sui nostri mari mentre l'europeo ECMWF punta ad un ingresso più occidentale - iberico - con differenze sostanziali in termini sia di eventuali fenomeni sia soprattutto di temperature. ... Leggi la notizia su meteogiornale

CarloCalenda : .@nzingaretti è stato ingeneroso. Sarò in #EmiliaRomagna di nuovo nel weekend (3 di fila), abbiamo investito soldi… - dellorco85 : La foto di Ferrara per sponsorizzare evento a Bologna, l'#EmiliaRomagna che confina con il Trentino, gli ospedali c… - JuventusFCYouth : ?? AGENDA ???? ?? Tutti gli appuntamenti delle giovanili nel weekend ?? -