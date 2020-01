Milano, operai in protesta salgono su una gru a 60 metri d’altezza: “Vogliamo i nostri soldi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) protesta in corso da parte di un gruppo di operai che si è arrampicato su una gru a circa 60 metri di altezza all'interno di un cantiere a Milano: sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118. Stando a quanto si apprende la rivendicazione è di natura economica: "Hanno preso il nostro sudore, non ci pagano da mesi" Leggi la notizia su milano.fanpage

SkyTG24 : #Milano, gruppo di operai sale un una gru per protesta - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Milano, gruppo di operai sale su una gru per protesta #milano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, gruppo di operai sale su una gru per protesta #milano -