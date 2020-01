Mara Venier debutta in radio e conferma la sua presenza a Sanremo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il continuo successo di Domenica In, Mara Venier debutta in radio su Rai radio2 dove ricompare lo storico numero 3131, diventato negli anni sinonimo di una linea sempre aperta con i radioascoltatori. Ai microfoni di Chiamate Mara 3131, la presentatrice risponde agli ascoltatori. E per la prima puntata dal tema significativo, “la prima volta“, l’ospite vip è Amadeus che appunto per la prima volta condurrà Sanremo. Dopo le anticipazioni a Domenica In, arriva dunque la conferma della partecipazione della Venier al Festival, ufficialmente invitata dal presentatore alla serata conclusiva della kermesse canora che inizierà il prossimo 4 febbraio. Amadeus non ha usato mezzi termini per invitare Zia Mara: “Ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”. ... Leggi la notizia su dilei

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… - IlContiAndrea : Mara Venier co-condurrà #Sanremo2020 la serata finale, l’8 febbraio -