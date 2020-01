Madalyn Davis, modella muore precipitando dalla scogliera preferita dagli influencer per scattarsi selfie (Di lunedì 13 gennaio 2020) È precipitata da una scogliera bellissima, molto conosciuta da fashion blogger e influencer che spesso la usano per farsi scatti da centinaia di like. Madalyn Davis, 21 anni, modella, è morta precipitando da lì, da Diamond Bay. Era lì con gli amici e l’idea era quella di sedersi sul bordo per guardare l’alba. Ma Madalyn ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di oltre 30 metri. Una tragedia simile è capitata solo qualche mese fa nello stesso luogo ma a nulla servono le recinzioni che dovrebbero impedire ai ragazzi di avvicinarsi troppo allo strapiombo: il sindaco della città australiana ha annunciato che verranno prese ulteriori misure di sicurezza. Molti i messaggi sul suo profilo Instagram con tanti ragazzi che le dicono addio. Visualizza questo post su Instagram TB 1 month ago just after the full moon festival, can’t ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

