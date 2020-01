M5s, Di Maio modifica lo Statuto: i fondi residui non andranno più a Rousseau (Di lunedì 13 gennaio 2020) modificato lo Statuto M5s. I fondi residui non andranno più a Rousseau ma al fondo per la microimprenditorialità. ROMA – modificato lo Statuto M5s. In attesa degli Stati Generali di marzo, il capo politico Luigi Di Maio ha deciso di intervenire in prima persona sulla vicenda ed effettuare una modifica fondamentale per il futuro dello stesso partito. I fondi residui versati per le rendicontazioni non andranno più a Rousseau, come inizialmente previsto, ma al fondo per la microimprenditorialità. Questo cambiamento è stato fatto il 10 gennaio ma è stato resto noto dai pentastellati solamente in queste ultime ore. Il M5s cambia Con la modifica dello Statuto, il MoVimento 5 Stelle ha deciso di cambiare anche le persone che fanno parte del direttivo del comitato. Out Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, in Davide Crippia e Gianluca Perilli, i due nuovi capigruppo M5s ... Leggi la notizia su newsmondo

