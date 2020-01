Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro addensamenti su Umbria e Toscana. Al Sud velature su Calabria e Sicilia, cielo sereno sul resto del settore. Le previsioni meteo di martedì 14 gennaio – Giornata all’insegna della stabilità senza fenomeni di particolare rilievo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampie schiarite su quasi tutto il settore. Possibili annuvolamenti interesseranno solo la Pianura Padana, il Veneto e la Lombardia. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Centro – Nuvole sulla Toscana, possibili addensamenti sull’Umbria Al Centro nuvole e schiarite su Umbria e Toscana, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del ... Leggi la notizia su newsmondo

